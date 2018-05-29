T.M. Akhisarspor’da iç transfer görüşmeleri haftaya şekillenecek

İç transferde sorun beklemediklerini ifade eden Teleset Mobilya Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, “Okan Buruk hocamızla prensipte zaten anlaşma sağlandı sadece detaylar kaldı, onlar da teferruat. Yine hocamızın direktifleri doğrultusunda transfer politikası ilerliyor. Sözleşmesi biten oyuncular ilk tercihlerinin yine bizim takım olduklarını tek tek ifade ettiler. Gelecek hafta iç transferin şekillenmesini bekliyoruz. Devre arasında Kayserispor’dan kiraladığımız Bia ile yeni sezonda devam etmeyi düşünmüyoruz ve bunu kendisine ilettik. Yine emin adımlarla transfer çalışmalarımız sürmektedir” dedi.