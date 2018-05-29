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29 Mayıs 2018 16:15

T.M. Akhisarspor’da iç transfer görüşmeleri haftaya şekillenecek

Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Ege temsilcisi Teleset Mobilya Akhisarspor, iç transferde Barbosa’nın sözleşmesini uzatırken, dün akşam masaya oturulması planlanan Teknik Direktör Okan Buruk ve Muğdat Çelik’in menajeri ile toplantıyı haftaya salı gününe bıraktı.

T.M. Akhisarspor’da iç transfer görüşmeleri haftaya şekillenecek

29 Mayıs 2018 16:15


İç transferde sorun beklemediklerini ifade eden Teleset Mobilya Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, “Okan Buruk hocamızla prensipte zaten anlaşma sağlandı sadece detaylar kaldı, onlar da teferruat. Yine hocamızın direktifleri doğrultusunda transfer politikası ilerliyor. Sözleşmesi biten oyuncular ilk tercihlerinin yine bizim takım olduklarını tek tek ifade ettiler. Gelecek hafta iç transferin şekillenmesini bekliyoruz. Devre arasında Kayserispor’dan kiraladığımız Bia ile yeni sezonda devam etmeyi düşünmüyoruz ve bunu kendisine ilettik. Yine emin adımlarla transfer çalışmalarımız sürmektedir” dedi.




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