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04 Aralık 2017 17:54

T.M. Akhisarspor’da Okan Buruk karnesi

Süper Lig’de mücadele veren Akhisarspor, geçen sezonun 26.

T.M. Akhisarspor’da Okan Buruk karnesi

04 Aralık 2017 17:54

haftasında takımın başına getirdiği Teknik Direktör Okan Buruk ile 23 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 40 puan topladı. Son 6 lig maçında galibiyet yüzü göremeyen yeşil-siyahlılar, son 4 maçında ise hiç gol bulamadı.


Süper Lig İlhan Cavcav 2017-2018 sezonuna iyi bir başlangıç yapan T.M. Akhisarspor, deplasmanda Trabzonspor’u 6-1 gibi farklı bir skorla geçmesinin ardından 6 maçtır galip gelemedi. Yeşil-siyahlılar son 6 maçında Başakşehir, Alanyaspor ve Göztepe’ye kaybederken, Beşiktaş ve Malatyaspor ile golsüz berabere kaldı. 9 Aralık Cumartesi günü Galatasaray’ın konuğu olacak T.M. Akhisarspor 1 günlük iznin ardından bugün akşam saatlerinde hazırlıklarına başladı. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları süren Ömer Bayram ile Serginho takımdan ayrı çalışırken, E. Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Daniel Larsson’un ise MR çekimi ardından son durumu belli olacağı bildirildi.


Öte yandan Akhisarspor’da Soner Aydoğdu, Caner Osmanpaşa, Abdoul Sissoko ve Mustafa Yumlu 3’er sarı kart ile kart sınırında bulunuyor ve Galatasaray maçında kart görmesi halinde Kayserispor maçında forma şansı bulamayacak.




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