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10 Temmuz 2018 12:52

TMO Manisa ve ilçelerinde ilk kez haşhaş kapsülü ve ürünlerini alınmaya başlandı

Manisa Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ekipleri tarafından 2017 yılı ürünü haşhaş kapsülü ve ürünleri ilk kez bu yıl TMO tarafından alınmaya başladı.

TMO Manisa ve ilçelerinde ilk kez haşhaş kapsülü ve ürünlerini alınmaya başlandı

10 Temmuz 2018 12:52


Sarıgöl Belediyesi Canlı Hayvan Pazarında Manisa Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından haşhaş kapsülü ve ürünlerinin kilosunun 8 liradan alınmaya başladığını belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "İlçemizde sadece Yeniköy Mahallemizdeki 31 üreticiden bin 600 kilogram haşhaş ve ürünü alımı yapılacak. Bu yıl ilk kez TMO haşhaş kapsülü ile birlikte ürünlerini de almaya başladı" dedi.


Başkan Ülgen, Manisa’nın Sarıgöl, Kula, Ahmetli, Selendi, Gördes, Demirci ve Köprübaşı ilçelerinde kontrollü haşhaş ekimi yapıldığını belirterek, "Bu yıl bu ilçe ve mahallerden 1987 üreticinin 25 bin dekarlık alanda yetiştirdiği toplam 2 bin ton haşhaş ve ürününün alımı yapılacak. Binde 8 morfin üzerinde olan haşhaş kapsüllerinin kilosu 8 liradan alınıyor. Ayrıca haşhaş üreticilerimize 8+1 enflasyon farkı verilmekte ve haşhaş üreticisi TARSİM’li ise üreticinin sigorta primlerini de TMO tarafından ödemekte" şeklinde konuştu.



"Fiyatlardan memnunuz"


Sarıgöl’de sadece Yeniköy Mahallesi’nde yetiştirilen haşhaşın üreticilerin yüzlerini güldürdüğünü belirten Yeniköy Mahalle Muhtarı Niyazi Akçam, "Toprak Mahsulleri Ofisi bu yıl ilk kez haşhaş kapsülleri ile birlikte ürünlerini de alması üreticilerimizi sevindirdi. Tüccarların eline bırakmadı. Ödemeler bir hafta içerisinde yapılacak" ifadelerini kullandı.


Manisa ve ilçelerinden toplanan haşhaş kapsülleri ve ürünleri Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesindeki Alkaloid Fabrikası’na gönderilmeye başlandı.




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