TARİŞ Genel Müdürü Yurtcan Biryol ve TARİŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Türker ile birlikte Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy ve TARİŞ Müdürü Halil Çöygün’ü ziyaret eden TMO Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, Ege Bölgesi’nin en önemli ihracat ürünü olan Sultaniye Çekirdeksiz Kuru Üzümde rekolte ve taban fiyat açıklaması sonrasında bölge de yapılacak çalışmalarda TARİŞ ve ticaret borsaları ile birlikte çalışma içinde olacaklarını ifade etti. Kemaloğlu, üreticilerin ürünlerini yetiştirirken vermiş oldukları mücadele ve emeğin karşılığını almak için mücadele edeceklerini söyledi. Üzüm konusunda Toprak Mahsulleri Ofisine desteği vermeye her zaman hazır olduklarını vurgulayan Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, “Üreticilerimiz ve ticaret kesimi olan bizler sektörün paydaşları olarak, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek hem kendimizi hem de sektörümüzü korumak zorundayız. 2017-18 sezonunda bölgemizde de alım yapacak olan TMO yetkililerine borsa olarak kapımız her zaman açıktır. Ayrıca üreticilerimizin ürünlerini satarken mağduriyet yaşamamaları için borsa olarak gereken desteği vermeye de hazırız. Her konuda bizlere danışabilirler” dedi.