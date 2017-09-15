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15 Eylül 2017 10:25

Toplu taşımada TL Kart dönemi başladı

Kent içi toplu taşımada yaptığı yeniliklerle adından söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, MANULAŞ bünyesinde TL Kart sistemini de hayata geçirdi.

Toplu taşımada TL Kart dönemi başladı

15 Eylül 2017 10:25

TL Kart ile 10 lira karşılığında 4 biniş yapılabileceği ve vatandaşların TL Kart’a Kartmatik cihazlarından ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Manisa Kart Dağıtım Merkezi’nden ulaşılabilecekleri belirtildi.


Manisa Kartmatik’lerde 7 gün 24 saat bakiye sorgulama ve yüklemeden sonra 10 Lira karşılığında satın alınacak TL Kart dönemi de başladı. MANULAŞ A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre, vatandaşların Kültür Sitesi Durağı, Celal Bayar Üniversitesi Hastane Durağı, Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Yerleşkesi, Devlet Hastanesi Durağı ve Yeni Terminal’de bulunan Kartmatik cihazlarından TL Kartlarını 10 Lira karşılığında satın alabilecekleri bildirildi. Ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Manisa Kart Dağıtım Merkezi’nden de TL Kart temin edilebileceği belirtilirken, alınan TL Kartlar ile SS. 155 Nolu Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri ve SS.141 Nolu Muradiye Kampüs araçlarında 4 biniş yapılabileceği bildirildi.




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