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09 Haziran 2018 17:02

Toprak yetenekli ellerde şekillendi

Salihli Belediyesi tarafından açılan seramik kursunda yetenekli ellerin toprağa şekil verdiği eserler, açılan sergiyle beğeniye sunuldu.

Toprak yetenekli ellerde şekillendi

09 Haziran 2018 17:02


Salihli Belediyesi’nin Kültür-Sanat Kurslarından olan Seramik Kursu kursiyerleri tarafından hazırlanan çok sayıda eser görücüye çıktı. Seramik Kurs Öğretmeni Semiha Atabey gözetiminde hazırlanan eserler, vatandaşlar ve çocuklar tarafından büyük beğeni topladı. Salihli Belediyesi Kipa AVM’de gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, “Salihli Belediyesi Seramik Kursumuzun yılsonu sergisine hepiniz hoş geldiniz. Çocuklarımızdan yetişkinlerimize, birçok kursiyerimizin hayal gücünü yansıtan eserler bugün burada sergileniyor. El emeği göz nuru eserlerin çıktığı bu kursta emeği geçen tüm kursiyerlerimize ve Eğitmen Semiha Atabey’e teşekkür ediyorum" dedi.


Seramik Kursu Yıl Sonu Sergisi açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu’nun yanı sıra Seramik Kurs Öğretmeni Semiha Atabey, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı.




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