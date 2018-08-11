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11 Ağustos 2018 13:20

Toprak yığınına çarpan kamyonun sürücüsü öldü

Manisa’nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkarak toprak yığınına çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Toprak yığınına çarpan kamyonun sürücüsü öldü

11 Ağustos 2018 13:20


Kaza, Çamurhamamı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ödemiş’ten Salihli yönüne gitmekte olan Mustafa Teker (44) yönetimindeki 35 Y 0265 plakalı su yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak toprak yığınına çarptı. Kaza sonrası araçta sıkışan sürücüyü Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri çıkarırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kamyon sürücüsü Teker, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Jandarma kaza ile ilgili çalışma başlattı.




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