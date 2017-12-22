Toprakla buluşan fidanlara yakın takip

‘Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi’ kapsamında il genelinde üreticilere önemli desteklerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi, fidanların toprakla buluşturulmasının ardından da katkılarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca yürütülen proje kapsamında 2017 yılında 17 ilçede toprakla buluşturulan fidanların teknik takibi de yapılmaya devam ediliyor. İlk olarak Köprübaşı ve Salihli ilçelerinde başlayan çalışma kapsamında Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nda görevli Ziraat Mühendisleri fidanların gelişim durumlarını takip ediyor. Çalışmayla ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde 2016 yılında başlatılan ve bu yıl da uygulanmasına devam edilen ‘Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi’ kapsamında üreticilerimize çok önemli desteklerde bulunuyoruz. 2017 yılında 17 ilçede bu kapsamda 122 bin 500 adet zeytin fidanı, 15 bin adet ceviz fidanı ve 11 bin 600 adet badem fidanı desteğinde bulundu. Toprakla buluşturulan bu fidanların takibi de ekiplerimizce yapılıyor. Fidanların gelişimleri yakından takip eden Ziraat Mühendislerimiz, sağlıklı bir şekilde büyümeleri ve üreticilerin bu fidanlardan yarar sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor” dedi.