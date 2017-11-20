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20 Kasım 2017 18:13

Trabzonlular Derneği Vali Güvençer’i Hamsi Festivali’ne davet etti

Manisa Trabzonlular Derneği, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’i ziyaret ederek 2.

Trabzonlular Derneği Vali Güvençer’i Hamsi Festivali’ne davet etti

20 Kasım 2017 18:13

Hamsi Festivali’ne davet etti.


Manisa Trabzonlular Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kazaz Dernek Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Aydın, Prof. Dr. Mehmet Korkmaz, Nurgül Gürer ve Ömer Akbulut ile birlikte Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’i makamında ziyaret ederek 14 Ocak’ta Cumhuriyet Meydanında düzenleyecekleri 2. Hamsi Festivaline davet etti. Ziyarette festival çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Kazaz, “14 Ocak’ta 2. Hamsi Festivalini düzenleyeceğiz. Festivale katılacak kişilere 5 ton hamsi ikram edeceğiz. Bir önceki festivalde olduğu gibi amacımız her kesimden insanı Hamsi Festivalinde bir araya getirmek, kültürümüzde önemli yeri olan hamsi ile buluşturmak ve güzel bir gün geçirmelerini sağlamaktır. Kültürlerin kaynaşması için düzenlediğimiz festivalde bu yıl da kemençeler, tulumlar çalacak, Karadeniz sanatçıları yer alacak. Karadeniz horonu eşliğinde Manisa yine coşkulu bir gün yaşayacak. Türkiye’nin çeşitli illerinden birçok konuğumuz olacak. İlkini gerçekleştirdiğimizde 15 bin kişinin katıldığı festivalde 4 ton hamsi dağıtılmıştı. Bu yılki hedefimiz 20 bin kişiyi ağırlayarak 5 ton hamsi dağıtmak. Festival öncesinde 13 Ocak’ta Şehitlerimiz için Hatuniye Camiinde Mevlidi Şerif okutacağız" dedi.


Dernek Başkanı Kazaz’a nazik ziyaretleri için teşekkür eden Vali Güvençer, kültürel kaynaşmayı sağlayacak her etkinliğin toplum açısından önemine vurgu yaparak, derneğin davetine programlarının uygun olması durumunda katılmaktan mutluluk duyacağını ifade etti.




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