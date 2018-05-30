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30 Mayıs 2018 16:54

Trabzonspor, Turgutluspor’un genç yıldızına talip oldu

Trabzonspor’un, TFF 3.

Trabzonspor, Turgutluspor’un genç yıldızına talip oldu

30 Mayıs 2018 16:54

Lig’de mücadele eden Turgutluspor’un genç yıldızı Ferhat Katipoğlu’na talip olduğu ve her iki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.


Trabzonspor, Turgutluspor altyapısından yetişen ve bu sezonun ikinci devresinde 9 maçta forma şansı bulan genç yetenek Ferhat Katipoğlu için kırmızı-siyahlılarla görüşmeye başladı.


2013 yılından bu yana altyapılarda Turgutluspor forması giyen genç yetenek Ferhat Katipoğlu sezon başında Gelişim U19 liginde hocalarının dikkatini çekerek A takıma alınmıştı. İkinci devrenin başında 2 maçta forma şansı bulan genç yetenek ardından da sezonun son 7 maçında tekrar forma giymiş ve Diyarbekirspor ile 1461 Trabzon ağlarına 1’er gol göndermeyi başarmıştı. Turgutluspor yönetimi ile Trabzonspor yetkilileri arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.




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