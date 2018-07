Trafik kazasında hayatını kaybeden 11 bisikletli anıldı

Bisikletlerin üzerine, ‘Araba senin, yol herkesin’, ‘Kornaya değil frene bas’, ‘Bisikletin üstünde insan var’ yazılı dövizler taşıyarak özellikle araç sürücülerine önemli mesajlar veren bisikletliler tur sonunda oturma eylemi yaparak hayatını kaybeden bisikletlileri andı.

Cumhuriyet Meydanı’ndan tura başlayan bisikletçiler, Ulupark, Malta, Hastane Kavşağı, Karaköy, Sultan Cami güzergahını takip ederek turu 15 Temmuz Demokrasi Meydanında oturma eylemi yaparak hayatını kaybeden bisikletlileri andı.

Burada bisikletçiler adına bir açıklama yapan Hüseyin Erol, “Onlarca kazanın tamamı aşırı hıza bağlı aracın kontrolünü kaybetme, kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uymama ve en önemlisi bisikleti bir taşıt olarak saymadıkları için gerçekleşti. Nasıl ki evinizde, mahallenizde semtiniz de tanıdığınız biri hayatını kaybettiğinde üzülüyorsanız biz de insan olarak bir bisikletli hayatını kaybettiğinde kahroluyoruz! Eğer bir şeyler yapılmaz ise bugün bizim bir arkadaşımız, yarın sizin bir dostunuz belki yeni aldığınız çocuğunuza olacak” dedi.

Bisikletin de bir taşıt olduğunu ifade eden Erol, “Karayolunda diğer motorlu taşıtlar gibi hak ve sorumlulukları vardır. Her araç gibi kurallara riayet etmek zorundadır. Camı açıp kaldırımdan sür diyen tüm araç sürücülerine buradan tekrar hatırlatalım; Bisiklet yolu olmayan karayolunda yan yana en fazla iki bisikletli sağ şeridi kullanır. Yani sağ şerit bisikletin hakkıdır. Sağ şeride park eden araçlar yüzünden Türkiye’nin her yerinde karayollarında bisikletli ulaşımı tercih eden herkesin hakkı gasp edilmektedir. Unutulmamalıdır ki yol ulaşım için yapılır, araba-için değil. Yalnızca arabanın sahibi olabilirsiniz. Yol herkesindir. Motorlu taşıtlarda olduğu gibi motorsuz bir taşıt olan bisikletin de bir hız sınırı vardır. Yerleşim yeri içinde 30, yerleşim yeri dışındaki yollarda maksimum 45 kilometre hızla gitmek zorundadır. Biz bisikletliler bu kurala uyarak daha hızlı değil ama daha yavaş gidebiliriz. Bu sebeple karayollarında bisikletlilerin arkasına geçip seyir güvenliğini tehlikeye atacak şekilde korna çalmayın. O korna ile trafiği açma yeteneğine sahip olduğunu düşünen araç sürücüleri daha sinyal kolunu nerede olduğunu bilmiyor. Uygun geçiş anında 1.5 metre mesafe bırakarak bisikleti sıkıştırmadan geçilmelidir. Motorlu taşıtlarda bulunan güvenlik donanımının hiç biri bisikletlilerde bulunmaz. Kısacası kaportamız bedenimizdir. Trafikte önünüzde seyreden bir bisikletli gördüğünüzde yavaşlamalıdır. Ayrıca araba sürerken cep telefonu kullanmazsanız ölmezsiniz. Fakat siz arabada cep telefonu kullanıyorsunuz diye bisikletliler ölüyoruz. Bu vesile ile bugün bu etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyor, hayatını kaybeden tüm bisikletlileri bir kez daha anıyoruz. Her ayın son Cumartesi günü aynı saatte ve aynı yerde trafikte demokratik ulaşım hakkını savunmak isteyen tüm bisikletlileri etkinliğe bekliyoruz” diye konuştu.