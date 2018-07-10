Traktör kasasında fotoğraf gezisi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD) işbirliğiyle başlatılan ‘Manisa’nın 100’ü fotoğraf projesi, Selendi ile devam etti. Büyükşehir belediyesinin araç desteği ile Selendi’ye ulaşım sağlayan dernek üyeleri; Selendi Belediyesi personelinin rehberliğinde Selendi’nin tarihi ve coğrafi yönlerini fotoğraflarına taşıdı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Manisa Fotoğraf Derneği Başkanı Nazmi Çaykara, “Manisa’nın saklı güzelliklerini keşfetmeye devam ediyoruz. Manisa’nın 100’ü Fotoğraf Projemizde 10. durağımız Selendi’deydik. Safari heyecanıyla kaya mezarları, Derin Vadi, Delikli Bent, Gavur Evleri, kanyon ve eşsiz güzellikleri barındıran Bekirağalar Köyü, Eskin ve yukarı Eskin köyünde zamanı dondurduk. Şehirlerin dili fotoğraflardır. Bazen sözler yetmez, şiirler yetmez duyguları anlatmaya. Bir fotoğraf karesi anlatır şehre dair her şeyi” diyerek Manisa’nın tarihi, coğrafi, kültürel ve ekonomik yönlerini fotoğraflarıyla anlatmaya devam edeceklerini söyledi.