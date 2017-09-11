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11 Eylül 2017 18:49

Traktör römorku kanala yuvarlandı, 19 işçi yaralandı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün römorkunun sulama kanalına düşmesi sonucu 19 kişi yaralandı.

Traktör römorku kanala yuvarlandı, 19 işçi yaralandı

11 Eylül 2017 18:49


Kaza, saat 15.00 sıralarında Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı Mahallesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzüm işçilerini taşıyan traktörün römorkunun piminin yerinden çıkması sonucu, römork işçilerle birlikte sulama kanalına yuvarlandı. Römork içerisinde bulunan 19 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri daha sonra yaralıları ambulanslarla Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırırken, bazı yaralılar da Akhisar ve Manisa’daki hastanelere sevk edildi. Olay yerine gelen kazazede yakınları sinir krizi geçirirken, kazada yara almadan kurtulan traktör sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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