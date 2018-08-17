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17 Ağustos 2018 13:22

Traktörle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörle kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Traktörle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

17 Ağustos 2018 13:22


Kaza, Alaşehir- Eşme Karayolu Sobran Mahallesi mevkinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sobran Mahallesi mevkinde bulunan üzüm bağına işçi taşıyan ve Alaşehir’den Uşak Eşme yönüne giden M.K yönetimindeki 45 KA 6671 plakalı traktör, karşı yönden gelen E.K. yönetimindeki 45 KA 5646 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle traktörde bulunan tarım işçileri yola savruldu. Kazada traktör römorkunda bulunan Barış Yamaçtepe (33) hayatını kaybederken, yaralı 7 tarım işçisi Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen 7 yaralıdan 6’sı ayakta tedavi edilirken, yaralılardan Gülnaz Yamaçtepe’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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