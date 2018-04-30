Diğer
Kategoriler
30 Nisan 2018 10:20

Trap atışına ilgi yoğun oldu

Saruhanlı Belediyesi tarafından şehitler ve gaziler yararına düzenlenen Trap atışına vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Trap atışına ilgi yoğun oldu

30 Nisan 2018 10:20


Saruhanlı Belediyesi tarafından Büyükbelen Mahallesi’nde düzenlenen Trap atışlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yapılan yarışlar hakkında bilgi veren Büyükbelen Avcılar Kulübü Başkanı Ali Çelebi, "Bu yıl düzenlenen Trap Atışlarımız şehitler ve gaziler yararına yapılıyor. Düzenleyen ise Saruhanlı Belediyesi. Burada Trap atışları 1978 yılından bu yana yapılıyor. Poligonda bazı sıkıntılar vardı. 3 yıldır ara vermiştik. Fakat bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Atış poligonunda 6 kişi 6 seri olarak atış yapıyor. Atışlarımız sabah 08.30 civarında başlıyor akşam saat 20.00 civarında bitiyor. Atışların sonunda dereceye giren kişilere ödüllerimiz oluyor. Birinciye yarım altın ikinciye çeyrek altın, üçüncüye ise kupa veriyoruz. Yarışlarımız amatör, profesyonel ve süperler olmak üzere üç gruptan oluşuyor. Komut gelince otomatik olarak atılan plakaları sporcularımız vurmaya çalışıyor. Yarışın sonunda ise en fazla plaka vuran dereceye giriyor" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç