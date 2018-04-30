Trap atışına ilgi yoğun oldu

Saruhanlı Belediyesi tarafından Büyükbelen Mahallesi’nde düzenlenen Trap atışlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yapılan yarışlar hakkında bilgi veren Büyükbelen Avcılar Kulübü Başkanı Ali Çelebi, "Bu yıl düzenlenen Trap Atışlarımız şehitler ve gaziler yararına yapılıyor. Düzenleyen ise Saruhanlı Belediyesi. Burada Trap atışları 1978 yılından bu yana yapılıyor. Poligonda bazı sıkıntılar vardı. 3 yıldır ara vermiştik. Fakat bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Atış poligonunda 6 kişi 6 seri olarak atış yapıyor. Atışlarımız sabah 08.30 civarında başlıyor akşam saat 20.00 civarında bitiyor. Atışların sonunda dereceye giren kişilere ödüllerimiz oluyor. Birinciye yarım altın ikinciye çeyrek altın, üçüncüye ise kupa veriyoruz. Yarışlarımız amatör, profesyonel ve süperler olmak üzere üç gruptan oluşuyor. Komut gelince otomatik olarak atılan plakaları sporcularımız vurmaya çalışıyor. Yarışın sonunda ise en fazla plaka vuran dereceye giriyor" dedi.