Tren traktörle çarpıştı: 2 yaralı

Kazada traktörde bulunan 2 kişi yaralandı.

İzmir’den Balıkesir’e giden tren ile Kırkağaç Tren İstasyonuna 200 metre uzaklıkta bulunan Musahoca mevkiindeki hemzemin geçitten geçmek üzere olan E.K.’nin idaresindeki 45 FK 487 plakalı traktör çarpıştı.

Saat 10.15 sıralarında meydana gelen kazada traktör sürücüsü E.K. ile traktörde bulunan A.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, Kırkağaç İlçe Jandarma ve polis ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Balıkesir Karesi treni ise yaklaşık yarım saatlik gecikme ile yoluna devam etti. Trenin 200 metre uzaklıktaki istasyondan daha yeni kalktığı için tam olarak hızına kavuşmamasının olası bir faciayı önlediği ifade edildi.