Tren yolundaki 73 kaplumbağa kurtarıldı

Derneğe yapılan ihbarlar sonucu başlatılan girişimlerin ardından 73 kaplumbağanın demiryolu rayları üzerinden alınarak güvenli bölgelere nakledildiğini ifade eden Salihli Hayvanları Koruma Derneği (HAYKODER) Başkanı Avukat Funda Canseven, “Bu kaplumbağaların kurtarılmasında emek sarf eden derneğimiz üyelerine, gönüllü ve duyarlı Salihli halkına ve ilgili kurumlara teşekkür ediyorum” dedi.

Salihli Belediyesi ekiplerince Fevzipaşa Caddesi’nde demiryoluna paralele olan toprak alanda bir süredir çalışmalar yapıldığına vurgu yapan Canseven, “Bu çalışmalar nedeniyle kaplumbağaların yaşam alanları bozuldu. Kaplumbağaların bazıları yola çıkmak suretiyle ne yazık ki telef olurken, onlarcası ise demiryolu ile tel örgülerin arasında mahsur kalarak adeta ölüme terk edildi. Duyarlı vatandaşlarımızın ihbarları sonucu Salihli Hayvanları Koruma Derneği olarak hemen ilgili yerlere müracaat ettik. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4’üncü Bölge Manisa İl Şube Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliği yetkilileri bölgeye gelerek, raylar üzerinde kalan 73 adet kaplumbağayı tek tek topladı. Bu kaplumbağalar Gümüşçayı ve Alaşehir Çayı bölgelerinde güvenli yaşam alanlarına yeniden bırakıldı. Kamu kurum ve kuruluşları, yapacakları çalışmalarda hayvanların yaşam alanlarını bozmamaya da özen göstermelidir” dedi.