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07 Temmuz 2017 16:06

Trenin altında kalan gencin bacağı koptu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda trenin altında kalan gencin bacağı koptu.

Trenin altında kalan gencin bacağı koptu

07 Temmuz 2017 16:06


Edinilen bilgiye göre, Turgutlu Tren Garı’nda meydana gelen olayda Z.T. isimli genç dengesini kaybederek rayların olduğu bölüme düştü. Trenin yaklaştığı esnada raylar bölgesinde bulunan gencin bacağı trenin altında kaldı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, bölgeye gelen sağlık ekipleri şahsı kopan bacağıyla birlikte Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı şahıs tedavi altına alınırken emniyet güçleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.


Öte yandan, makinistin ifadesi alınmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi.




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