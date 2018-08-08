Trenin çarptığı yaşlı adam feci şekilde can verdi

Kaza, Soma-Kırkağaç arasında boğaz mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyünden Soma’daki tarlasına gitmek için hemen tren yolu yanında Kırkağaç boğazında minibüsten inen Mustafa Nuri K. (87) tarlasına geçmek için tren yolunu kullanınca 22006 sefer sayılı Eskişehir-İzmir Mavi trenini fark etmedi. Trenin altında kalan talihsiz adam metrelerce sürüklenerek feci şekilde can verdi. Yapılan incelemeler sonrasında Mustafa Nuri K.’nın cansız bedeni Soma İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.