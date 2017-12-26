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26 Aralık 2017 15:49

Troller Alaşehir’de mutluluk dağıttı

Alaşehir Belediyesi ve Yel Değirmeni Çocuk Tiyatrosunun ortaklaşa gerçekleştirdiği ’Troller Mutluluklar Ülkesi’ isimli müzikli tiyatro oyunu Alaşehir Belediyesi Kültür Merkezinde sergilendi.

Troller Alaşehir’de mutluluk dağıttı

26 Aralık 2017 15:49

Gösteri, Alaşehirli çocuklar tarafından büyük bir dikkatle izlendi.


Alaşehir Belediyesi Kültür Merkezinde sahnelenen ‘Troller Mutluluklar Ülkesi’ müzikli tiyatro oyununa ilgi büyüktü. Tiyatroya gelen Alaşehirli öğrenci velileri ise hafta sonu böyle aktivitelerin daha sık olması gerektiğine değinerek, “Alaşehir’de çocuklarımızı hafta sonu götürebileceğimiz aktivite alanları sınırlı. Gelen tiyatro oyunu ile çocuklarımız okul stresini üzerlerinden atıp, eğlenceli anlar yaşadı. Böyle etkinlikler hem çocukları hem biz velileri mutlu ediyor. Alaşehir’de daha sık böyle etkinlikler yapılması gerekiyor” diyerek düşüncelerini paylaştı.


Hafta sonunu güzel anılarla geçiren minikler ise unutulmaz eğlenceli anılar yaşadı.




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