Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir otelde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda Türkiye’den katılan 71 dernek temsilcisi ekonomiye sağlayabilecekleri katkı konusunda fikir alışverişinde bulundu. Genişletilmiş başkanlar toplantısında Manisa’dan katılım gösteren MAGİAD ve AKGİAD ayrıca Türkiye’de toplam 5 dernek 2017 yılı Türkiye’nin en başarılı genç iş adamları ödülüne layık görüldü. MAGİAD Başkanı Ömer Geriter ve AKGİAD Başkanı Özkan Kalın ödüllerini TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral’dan aldı. Ödül töreninde konuşan Güral, "Büyüyen ve güçlenen Türkiye’nin Avrupa’yı rahatsız etmesi kaçınılmaz. Ama bilsinler ki daha çok üzülecekler. Bizler daha fazla çalışacağız. Bu ülkeyi gittiği en iyi yere kadar götüreceğiz. İhtiyacımız olan tek şey bir olmak, beraber olmak, birbirimize sarılmaktır. Türkiye üzerinde çok önemli ve aktif bir rol oynayan Ege Bölgesi’nin güçlü temsilcilerinden MAGİAD ve AKGİAD derneklerimiz aramızdalar. Kendilerinin başarılı çalışmalarını çok yakından takip ediyoruz. Bundan sonraki yapacakları işlerde de her daim yanlarında olduklarını belirtmek istiyoruz" dedi.

"En büyük umudumuz güçlü ve müreffeh bir Türkiye’dir"

MAGİAD Başkanı Ömer Geriter de Manisa’ya böylesi güzel bir ödülle dönmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu: "Bu ülkenin istiklali ve istikbali, daha güzel yarınları, kayıtsız şartsız bağımsızlığı için el birliğiyle çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Manisalı iş adamları olarak hem Manisa, hem de ülke ekonomisine katkıda bulunan iş adamları, ekonominin birer neferleriyiz. En büyük umudumuz, daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye’dir. Bunun yegane yolu da bir ve beraber olarak, hep birlikte çalışmaktan geçmektedir. Manisalı iş adamları olarak bizleri öncelikle bu ödüle layık gören, bu ödülü bizlere takdim eden Genel Başkanımız Erkan Güral’a çok teşekkür ediyoruz. Bu ödülü Manisa’ya getirmek bizlere nasip oldu. Manisa için, geleceğimiz için çalışmaya tüm hızımızla devam edeceğiz"

AKGİAD Başkanı Özkan Kalın ise daha çok çalışmak, üretim yapmak, vergi vermek, böylelikle Türkiye’nin daha da büyümesini sağlamak istediklerini ve bu uğurda elinden geleni yaptıklarını ifade ederek, "Ekonomimiz kendi markalarımızla büyüyecek, zenginleşecek. Kendi markalarımızı arttırmak için durmadan çalışmalıyız. Daha güçlü ekonomi için yerli üretimi arttırmalıyız. Akhisarlı genç iş adamları olarak, bugün burada bizlere bu ödülün verilmesini uygun gören herkese çok teşekkür ediyoruz. Genç iş adamları olarak dinlenmeden çalışmamız gerektiğini çok iyi biliyor, el ele gönül gönüle güçlü yarınlara emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.