Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2018 15:17

TURBEM Tiyatro Kursu yaz döneminde de devam ediyor

Turgutlu Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezi’nde (TURBEM) yaz döneminde de tiyatro kursu kayıtları devam ediyor.

TURBEM Tiyatro Kursu yaz döneminde de devam ediyor

04 Temmuz 2018 15:17


TURBEM tiyatro kulübü okulların kapanmasının ardından yaz aylarında da kayıtlarına devam ediyor. Tiyatro kursuna kayıt yaptırmak isteyenlerin Belediye binası zemin katındaki kayıt masasına başvuru yapabileceklerini belirten Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül, “Bilindiği üzere tiyatro kulübümüzdeki genç arkadaşlarımız son iki yılda sergiledikleri oyunlar ile büyük beğeni topladı. Bir çok oyunumuzda bir kitap bir bilet projesi ile bir çok okulumuza kütüphane kurduk. Engelli kardeşlerimizin yeni bir okul projesine destek olduk. Yaz dönemi kayıtlarımız başladı. İlçemizde bulunan genç arkadaşlarımızın tiyatroya ilgililerinin olduğunu gördük ve bu kursu yaz döneminde de ücretsiz olarak devam ettirmek istedik. Bizlere her zaman en başından bu yana desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Turgay Şirin’e teşekkür ediyoruz, tiyatro kursuna katılmak isteyen genç arkadaşlarımızı bekliyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç