Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2018 17:26

Turgut Özal Mahallesi sakinlerinden Başkan Ergün’e teşekkür

Yıllardır çevre ve görüntü kirliliğini nedeniyle bölge sakinleri için çileye dönüşen vahşi depolama alanı sorunu Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete sunduğu Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Düzenli Depolama Alanı ile sona erdi.

Turgut Özal Mahallesi sakinlerinden Başkan Ergün’e teşekkür

13 Temmuz 2018 17:26

Zaman zaman yaşanan patlamalar sonucu çıkan yangınlarla da gündeme gelen vahşi depolama alanındaki olumlu değişim Turgut Özal Mahallesi sakinlerini yüzünü güldürdü. Mahalle sakinlerini ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e vatandaşlar 40 yıllık sorunu çözüme kavuşturduğu için teşekkür etti.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, haftanın son mesai gününü Turgut Özal Mahallesi’ne ayırdı. Hacı Mahir Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Başkan Ergün, mahalle kahvesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Ergün’e, Manisa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Yılmaz Gençoğlu ve Mustafa Genç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti. Başkan Ergün, Turgut Özal Mahalle Muhtarı İsmet Bakşi, çevre mahallelerin muhtarları ve mahalle sakinleri tarafından karşılandı.


Mahalle kahvesinde vatandaşlarla buluşan Başkan Ergün’e vatandaşlar kentin 40 yıllık çöp sorununa son verdiği için teşekkür etti. Vatandaşlar mahallerinde çevre ve görüntü kirliliğinin sona ermesin nedeniyle mutluluklarını dile getirdi.


Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini de dinleyen Başkan Ergün, mahalledeki çocukları da unutmadı. Çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan Ergün miniklere top hediye etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç