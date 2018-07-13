Turgut Özal Mahallesi sakinlerinden Başkan Ergün’e teşekkür

Zaman zaman yaşanan patlamalar sonucu çıkan yangınlarla da gündeme gelen vahşi depolama alanındaki olumlu değişim Turgut Özal Mahallesi sakinlerini yüzünü güldürdü. Mahalle sakinlerini ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e vatandaşlar 40 yıllık sorunu çözüme kavuşturduğu için teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, haftanın son mesai gününü Turgut Özal Mahallesi’ne ayırdı. Hacı Mahir Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Başkan Ergün, mahalle kahvesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Ergün’e, Manisa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Yılmaz Gençoğlu ve Mustafa Genç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti. Başkan Ergün, Turgut Özal Mahalle Muhtarı İsmet Bakşi, çevre mahallelerin muhtarları ve mahalle sakinleri tarafından karşılandı.

Mahalle kahvesinde vatandaşlarla buluşan Başkan Ergün’e vatandaşlar kentin 40 yıllık çöp sorununa son verdiği için teşekkür etti. Vatandaşlar mahallerinde çevre ve görüntü kirliliğinin sona ermesin nedeniyle mutluluklarını dile getirdi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini de dinleyen Başkan Ergün, mahalledeki çocukları da unutmadı. Çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan Ergün miniklere top hediye etti.