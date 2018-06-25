Turgutalp’in sağlıksız içme suyu hattı yenileniyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde daha modern, sağlıklı ve kullanışlı altyapı sistemleri oluşturmak için çalışmalarına ara vermeden devam ederken, Soma merkez mahallelerinden Turgutalp Mahallesi’nde içme suyu hattı yenileme çalışması başlattı. Uzun yıllar önce eski teknolojiyle döşenen ve zaman içerisinde sağlıksızlaşmaya başlayan bin 300 metrelik şebeke MASKİ ekiplerince sağlam ve sağlıklı içme suyu borularıyla değiştiriliyor. Soma ilçe şefi Mehmet Karaaslan da mahalleye giderek yürütülen çalışmaları yakından takip etti.

Yapılan çalışmaları değerlendiren Turgutalp Mahalle Muhtarı Gülay Erdal, “Hatlar çok eski olduğundan dolayı daha önce bu bölgede çok fazla patlak ve arıza yaşıyorduk. İlk mahalle yerleşimi zamanında döşenmiş bir hat olduğu için sağlıksızdı da. Bu çalışma bizim için kesinlikle yapılması gereken, çok isabetli bir çalışmadır. Yağmursuyu hattımız da daha evvel döşenmişti. Ne ihtiyacımız varsa yollarımız yapılmadan bir bir yapılıyor. Vatandaşımız zaten memnundu, ama özellikle bu çalışmadan dolayı çok daha memnuniyet duyacaklar. Tüm yetkililere ve çalışan arkadaşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.