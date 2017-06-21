Turgutlar Mahallesi iftarda buluştu

Ramazan Ayı bereketinin, birlik ve beraberliğinin pekiştirildiği iftarda eller dualarla semaya açıldı.

Turgutlu Belediyesi, şehrin muhtelif yerlerinde gerçekleştirdiği geleneksel iftar sofrasıyla birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini vermeye devam ediyor. Geleneksel iftar sofrası bu kez Turgutlar Mahallesinde kuruldu. Yaklaşık bin kişiye verilen iftar yemeğine 7’den 70’e birçok vatandaş katıldı. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Aşevi ve Hayır Merkezi’nce hazırlanan iftar yemeği sonrasında tutulan oruçların kabulü için eller semaya açılarak dualar edildi. Turgutlar Mahalle Muhtarı Tekin Tekin Öztürk’ün organizasyonuyla alana akın eden vatandaşlar, Belediye Başkanı Turgay Şirin’e teşekkür ederek, hayır dualarının Yüce Allah katında kabulünü diledi. İftar sofralarının bir diğeri 21 Haziran Çarşamba Kadir Gecesi Günü 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda gerçekleştirilecek.