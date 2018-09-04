Turgutlu Arnavut Kültür Gecesi’nde coşacak

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Arnavut Kültür Derneği, bu yıl ilk kez gerçekleştirecekleri Arnavut Kültür Gecesi’ne hazırlanıyor. Turgutlu’nun Düşman İşgali’nden Kurtuluşu’nun yıldönümü etkinlikleri kapsamında 5 Eylül Çarşamba akşamı saat 20:00’de Irlamaz Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilecek gecede sanatçılar Soner Özbilen ve Serhat Nişli sahne alarak birbirinden özel şarkılar seslendirecek. Koza Gençlik Spor Kulübü Halk Oyunları topluluğunun gösterileri de renkli görüntülere sahne olacak. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, konser girişlerinin ücretsiz olduğunu belirterek tüm Turgutlu halkını bu güzel geceye davet etti.