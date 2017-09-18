Turgutlu asayişi göz açtırmıyor

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri, son bir haftada motosiklet hırsızları, uyuşturucu madde satıcıları ve hırsızlık zanlılarına yönelik çalışmalar yaptı. Çalışmalar kapsamında çalınan 17 motosiklet ve 2 elektrikli bisiklet bulunarak sahiplerine teslim edildi. 11-19 Eylül tarihleri arasında 24 şüpheli ise gözaltına alındı. 7’si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 24 şahıs hakkında tahkikat yapılırken, 24 adet faili meçhul hırsızlık vakası da aydınlatıldı. Çalınan 17 motosiklet ve 2 elektrikli bisiklet bulunarak sahiplerine teslim edilirken, operasyonda 5 şahsın duvar diplerine ve taş altlarına sakladıkları 76 gram esrar maddesi ve 47 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Çalışma kapsamında 7’si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 24 şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildiği öğrenildi.