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Turgutlu Belediyesi 2019 yılı bütçesi 100 milyon TL

Turgutlu Belediyesi, Ekim ayı meclis toplantısında 2019 yılı bütçesi 100 Milyon TL lira olarak belirlendi.


Ekim ayına ek olarak olağanüstü toplanan Turgutlu Belediyesi meclisi gündem maddelerini karara bağladı. 2019 yılı gelir-gider bütçesinin görüşülmesi konusunda bir açıklama yapan Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Komisyonda görüşülen karar sonrası gelir-gider bütçemiz belli oldu. Buna göre 2019 yılı gelir bütçesi 100 Milyon Türk Lirası, gider bütçesi de 20 Milyon Türk Lirası borçlanma ile 120 Milyon Türk Lirası olarak belirledik. Turgutlu'muz için hayırlısı olsun” dedi. Gündem maddesi oy birliği ile karar bağlandı. Gündemin diğer maddeleri olan 2019 yılı gelir-tarife taslağı, imar komisyon raporları ve sanayi amaçlı kurum görüşlerinin sorulması için kamu yararı kararının alınması da görüşülerek oy birliği karara bağlandı. Ekim ayı olağanüstü meclis toplantısının oturumunu sonlandıran Başkan Şirin, “Kararların alınmasında emeği geçen meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Alınan kararların Turgutlu'muza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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