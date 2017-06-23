Turgutlu Belediyesi ailesi iftar sofrasını paylaştı

Turgutlu Belediyesi Ailesi, Aşevi ve Hayır Merkezi’nde düzenlenen iftar yemeğinde oruçlarını hep birlikte açmanın manevi huzurunu yaşadı.

Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezi’nde düzenlenen iftar yemeğine Belediye Başkan Yardımcıları Hakan Sezer, Ekrem Bölükbaşıoğlu, İskender Tunç ve Mithat Erden, birim müdürleri, memur, işçi ve taşeron belediye personeli aileleriyle birlikte katıldı. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Aşevi ve Hayır Merkezi’nce hazırlanan iftar yemeği sonrasında tutulan oruçların edilen duaların kabulü için eller semaya açılarak dualar edildi. Mübarek Ramazan Bayramı’nın huzur, mutluluk ve sağlıkla geçmesi temennisinde bulunulan iftar yemeğinde Turgutlu’ya hizmet eden kadro birlik ve beraberlik mesajları verdi.