Turgutlu Belediyesi Antalya Interfresh Fuarı'nda temsil ediliyor

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, mahalle muhtarlarıyla birlikte Türkiye'de yaş sebze-meyve ihracatını artıracak proje niteliğindeki Antalya Yaş Meyve Sebze, Depolama, Ambalaj ve Lojistik İhtisas Fuarı'na (Interfresh) katıldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, Muhtarlık İşleri Müdürü Aydın Lenger, Dalbahçe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hasan Ali Topuz, Muhtarlar Derneği Başkanı Avni Gürel ve mahalle muhtarlarıyla birlikte Turgutlu Belediyesi olarak stand olarak yer aldıkları Yaş Meyve Sebze, Depolama, Ambalaj ve Lojistik İhtisas Fuarı'na (Interfresh) katıldı. Antalya Expo Center'de 23 ülkeden 500'den fazla alım heyetinin yer aldığı, 5 ülkenin Ankara Büyükelçisi'nin katıldığı Interfresh Fuarı, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile diğer konuklar tarafından açılışı yapılan fuarda konuşan AntExpo A.Ş Yönetici Ortağı Uğur Fora, fuarın ülke ekonomisinin zor bir süreçten geçtiği bu dönemde ihracatçılar için fırsat oluşturacağını ifade etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de tarım sektörünün tüm dünyada stratejik sektör olduğunu belirterek, gıda ve tarım sektörünün dünya liderlerinin de gündemini oluşturduğunu, bu nedenle üretime ve ihracata daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Vali Karaloğlu ise, tarımsal üretimde ve ihracatta lojistiğin önemin belirterek, ürünlerin hedef pazarlara daha hızlı ulaştırma zorunluluğundan söz etti. Konuşmaların ardından heyet, fuara katılan ülkelerin büyükelçileriyle birlikte açılış kurdelesini kesti, daha sonra da fuar alanındaki stantları gezdiler.

Fuarın açılış töreninin ardından Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Turgutlu heyeti ile birlikte Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i Turgutlu Belediyesi standında ağırladı. Başkan Şirin ve Turgutlu heyetiyle tek tek tokalaşarak sohbet eden Karaloğlu ile Türel, Turgutlu hakkında Başkan Şirin'den bilgi aldı. Turgutlu'ya, tarımına, üreticisine verdikleri destekten dolayı Başkan Şirin'i tebrik eden Vali Karaloğlu, Turgutlu'nun çok daha geniş kitlelerce tanınmasına ve tarımsal ekonomisine yönelik hedeflerine ulaşma noktasındaki çalışmalarında kendilerine başarılar diledi.

Gediz Ovası'na Manisa'nın ve Ege Bölgesi'nin tarımda önemli bir lokomotif görevini üstlendiklerini belirten Başkan Şirin, “Ülkemizin ‘ihracatı arttırma projesi' niteliğindeki bu fuarda belediye olarak öncülük ettik ve bugün İlçe Tarım Müdürlüğümüz, Ticaret Borsamız, Ziraat Odamız ve Dalbahçe Tarımsal Kalkınma Kooperatifimiz'in destekleriyle ilçemizin ürünlerini tanıtmaya, ihracatçılarla buluşmaya geldik. Gerek verimli toprakları gerekse iklimsel şartlarıyla üzümün, kirazın, eriğin, cevizin, domatesin, biberin, zeytinin ve pek çok tarım ürünün yetişmesine olanak sağlayan Turgutlumuzda dört mevsim hasat avantajını dünyanın dört bir yanındaki ihracatçılarla paylaşmak istedik. Oldukça yoğun bir katılımın olduğu fuarda hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Burada sabahtan bu yana ihracata yönelik pek çok firma ile iletişim kurma imkanı bulduk, 3 gün daha sürecek program dahilinde çok daha fazla geniş kitlelere ulaşacağımıza inanıyorum. Bu anlamda Turgutlu Belediyesi olarak bu fuara katılımımıza destek veren kurumlarımıza ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Önemli olan Turgutlumuzdur. Biz Turgutlu Belediyesi olarak elimizin taşın altına koymaktan imtina etmedik, etmeyeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de yarın da tarımla uğraşan, alın teri döken ve mahsulü için çaba harcayan çiftçimizin yanındayız” dedi.

Turgutlu Belediyesi olarak üstlendikleri fuar organizasyonunda kendilerine imkan tanıyan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve ekibine teşekkür eden muhtarlar da tarımsal faaliyetlerin tanıtımının önemine değinerek, ihracatçıları Turgutlu'ya beklediklerini söyledi. Fuarda ihracatçılarla kurulacak diyalogların önümüzdeki süreçte Turgutlu tarım ekonomisini canlandıracağına inandıklarını söyleyen muhtarlar, bu noktadaki düşüncesi ve çalışmalarından dolayı Başkan Şirin'i tebrik etti.