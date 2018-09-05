Turgutlu Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı gerçekleşti

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin başkanlığında toplanan Belediye Meclisi 5 gündem maddesini görüşerek karara bağladı. Başkan Şirin’in yaptığı açılış konuşmasının ardından gündemin ilk maddesi olan 2018 Ağustos ayı meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve meclis kararları görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin bir diğer maddesi olan İlteriş Yağcıoğlu’nun istifası nedeniyle boşalan İmar Komisyonu üye seçiminde MHP Meclis Üyesi Yaşar Kozak seçildi. Başkan Şirin Kozak’a yeni görevinde başarılar diledi. Sözleşmeli personel çalıştırılmasının görüşülmesinde ise ihtiyaç duyulan dört farklı kadroya sözleşmeli personel alımı oy birliği ile kabul edildi. Bir diğer gündem maddesi ise Şehitler Mahallesi Yedieylül Yolu’nda bulunan ilan ve reklam vergilerinin tahakkuku ve tahsilinin Turgutlu Belediyesi olarak yapılması oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Turgay Şirin “Bilindiği üzere Prestij Caddeleri’nin ilan ve reklam vergilerinin tahsisini Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Biz de Altay Meydanından sonra kalan kısımların ilan ve reklam vergilerini tahsis etmek istiyoruz. Strateji Geliştirme Müdürlüğümüzün bir talebi oldu” dedi. Gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek karar bağlandı. Gündemin son maddesi olan muhtelif taşınmazların satışları için Belediye encümenine ihale ve satış yetkinin görüşülmesi konusunda AK Partili 8 meclis üyesinin red, MHP’li 14 meclis üyesinin kabul oyu vermesi ile oy çokluğu ile kabul edildi. Başkan Şirin, Eylül ayı oturumunu sonlandırırken alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, kararların alınmasına emeği geçen meclis üyelerine teşekkür etti.