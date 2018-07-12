Turgutlu Belediyesi Güreş Takımı Kırkpınar’a iddialı gitti

12-15 Temmuz tarihlerinde Edirne Kırkpınar’da gerçekleşecek olan Tarihi Kırkpınar Güreşlerin’e katılacak olan Turgutlu Belediyespor Güreş Takımı, her yıl olduğu gibi bu yılda güreşlere iddialı bir şekilde gitti. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, ekibe başarılar dileyerek, “Güreşçilerimiz yıl boyunca Kırkpınar için hazırlandı. Her zaman olduğu gibi onlara güveniyor ve inanıyoruz. 657. Kırkpınar Güreşleri’nden derece ile döneceklerini ve bizlere bir gurur daha yaşatacaklarına eminim” dedi. 10 güreşçiye kispet, 25 güreşçiye de pırpıt takdim ettiklerini hatırlatan Başkan Şirin, takıma başarılar diledi.