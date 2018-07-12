Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 17:28

Turgutlu Belediyesi Güreş Takımı Kırkpınar’a iddialı gitti

Turgutlu Belediyesi Güreş Takımı, Türkiye’nin en büyük yağlı güreş organizasyonlarından olan Tarihi Kırkpınar Güreşleri’ne katılım sağlayacak.

Turgutlu Belediyesi Güreş Takımı Kırkpınar’a iddialı gitti

12 Temmuz 2018 17:28


12-15 Temmuz tarihlerinde Edirne Kırkpınar’da gerçekleşecek olan Tarihi Kırkpınar Güreşlerin’e katılacak olan Turgutlu Belediyespor Güreş Takımı, her yıl olduğu gibi bu yılda güreşlere iddialı bir şekilde gitti. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, ekibe başarılar dileyerek, “Güreşçilerimiz yıl boyunca Kırkpınar için hazırlandı. Her zaman olduğu gibi onlara güveniyor ve inanıyoruz. 657. Kırkpınar Güreşleri’nden derece ile döneceklerini ve bizlere bir gurur daha yaşatacaklarına eminim” dedi. 10 güreşçiye kispet, 25 güreşçiye de pırpıt takdim ettiklerini hatırlatan Başkan Şirin, takıma başarılar diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç