Turgutlu Belediyesi kapalı yüzme havuzu kayıtları başlıyor

Devlet Bahçeli tarafından toplu açılış ve temel atma töreninde açılışı gerçekleşen Nurgül Fidan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu’nda, Turgutlu Belediyesi tarafından yüzme kursları başlıyor. Turgutlu halkının özlemle beklediği spor salonunda kış mevsiminde de yüzme kursu verecek olmalarının Turgutlu adına bir ilk olduğunun altını çizen Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Turgutlu Belediyesi olarak ‘artık yaz-kış yüzüyoruz’ sloganıyla bundan sonra kış aylarında da vatandaşlarımız yüzecek” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi Nurgül Fidan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu’nun açılışının gerçekleşmesinin ardından, Turgutlu Belediyesi kış spor okulları kapsamında yüzme kursu kayıtlarını başlattı. Çocuk ve yetişkinler için yüzme kursu kayıtlarının başladığını belirten Başkan Şirin, “Sayın Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin katılımlarıyla Nurgül Fidan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonunu açılışını 23 Kasım perşembe günü gerçekleştirmiştik. Şimdi de Turgutlu Belediyesi Kış Spor Okulları kapsamında yüzme yaz kış yüzüyoruz sloganıyla kursumuzu açtık. Kurs kayıtlarımız başladı. Hem çocuklarımız hem de yetişkinliklerimiz bu kurslardan faydalanabilir. Kursa kayıt yaptırmak isteyenlerin Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvurmaları yeterli olacaktır. Ayrıca havuzumuzdan faydalanmak isteyen vatandaşlarımız için belirlenen gün ve saatlerde havuzu kullanma imkanı sağlayacağız. Bu anlamda salonumuzun bir kez daha vatandaşlarımıza ve Turgutlu gençliğine hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.