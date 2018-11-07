Turgutlu Belediyesi meclis toplantısı yapıldı

Kasım ayı olağan meclis toplantısı meclis salonunda Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin başkanlığında gerçekleşti. Gündem maddeleri gereğince 2018 Ekim ayı olağan ve olağanüstü meclis toplantılarına ait toplantı tutanakları ile 02 Ekim 2018 tarih ve 56 sayılı meclis kararının tashihi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Gündemin son maddesi olan Turgutlu'nun otopark grup ve bedellerinin görüşülmesiydi. Konu hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Turgay Şirin “Otopark grup bedellerinin belirlenmesinde yetki Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde. Bizler burada alacağımız karar bir tavsiye niteliğinde olacak. Konuyu bu sebeple komisyona sevk etmeyeceğiz, direk karar almamız gerekiyor” dedi. Yapılan oylama sonucunda inşaatlardaki otopark grup bedellerinde enflasyon farkı da gözetilerek yüzde 22,5 zam yapılması tavsiye edilerek karar Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne sevk edildi.