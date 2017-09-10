Turgutlu Belediyesi, okulları yeni döneme hazırlıyor

Yeni eğitim-öğretim yılına kısa süre kala okulları yeni döneme hazırlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince bu kez Manisa Celal Bayar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu ve Samiye Nuriye Sevil Orta Okul’unda budama, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları gerçekleştiriliyor. Turgutlu Belediyesinin eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına karşılamaya yönelik çalışmalarına devam ettiğini ve bu konuda hassas davrandıklarını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Bilindiği üzere okullarımızın açılmasına kısa bir süre kaldı. İdarecilik anlayışımızda okullarımıza büyük bir önem veriyoruz. Yıl boyu gerçekleştirdiğimiz okul boyama, çevre düzenlemesi, park taşı döşemesi ve peyzaj çalışmalarımızla okullarımızı daha güzel bir görünüm kavuşturmaya gayret ediyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizin sorunsuz bir şekilde eğitim ve öğretim görmelerine gayret ediyoruz. Bu açıdan şimdiden öğrencilerimize ve öğretim görevlilerimize başarılı, sağlıklı ve güzel yeni eğitim-öğretim yılı diliyorum” dedi.