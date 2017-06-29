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29 Haziran 2017 17:54

Turgutlu Belediyesi, okulların ihtiyaçlarını karşılıyor

Turgutlu Belediyesi, eğitime destek kapsamında yürüttüğü okul binası boyamalarına yaz aylarında da devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi, okulların ihtiyaçlarını karşılıyor

29 Haziran 2017 17:54


Turgutlu Belediyesi, 2016-2017 eğitim-öğretim yılınını tamamlanmasıyla birlikte yaz tatilini fırsata çevirerek, okulların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Belediye Başkanı Turgay Şirin’in talimatlarıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında Turgutlu Lisesi’nin eksiklikleri giderildi. Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı boya atölyesi ekipleri, Turgutlu Lisesi A ve B blokta iç cephe boyaması gerçekleştirerek, sınıflara yeni bir görünüm kazandırdı. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitim yuvalarına verdikleri destekleri arttırarak devam ettireceklerini vurgulayan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, çalışmaların öğrencilere, okul yönetimine ve velilere hayırlı olmasını diledi. Turgutlu Lisesi Müdürü Duran Can da, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve ekibine, yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.




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