Turgutlu Belediyesi personeline eğitim

Turgutlu Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından İŞKUR işbirliği ile çalışan yaklaşık 100 personele ’iş sağlığı ve güvenliği’ konusunda eğitim verildi. Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen ve İSG Uzmanı Adem Asker tarafından Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde çalışan personele verilen eğitimlerde iş sağlığı ve güvenliğinin önemi anlatılarak, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri hakkında bilgi verildi.