Turgutlu Belediyesi voleybol tutkusunu körükleyecek

Gençleri ve çocukları spora teşvik etmek ve aynı zamanda geleceğin sporcularını yetiştirmeyi hedefleyen Turgutlu Belediyesi, Spor Akademisi bünyesinde geçtiğimiz aylarda kurulan Kız Voleybol Takımı’na oyuncu kazandırmak için voleybol kursu kayıtlarına devam ediyor. Bu bağlamda antrenör kadrosunu da güçlendirmeye devam eden Turgutlu Belediyesi, kadrosuna Seramiksan Spor’un ilk kurulduğu yıllarda antrenörlüğünü yapan Erdal Kurç’u da dahil etti. Kız voleybol takımı kurslarını yaz-kış demeden devam ettiğini belirten Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül, “Turgutlu Belediye Başkanımız Turgay Şirin’in de destekleriyle Turgutlu Belediyesi Spor Akademisi’ni kurduk. Bu akademi de sporun birçok branşında kurslar açtık. Kız voleybol takımımızda bu akademi kapsamında yaz-kış demeden çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda voleybol tutkunu genç kızlarımızı Turgutlu Belediyespor Voleybol Takımı’na kazandırmak için kurslarımız da devam ediyor. Antrenör kadromuza güçlü bir ismi de dahil ettik. Seramiksan Spor’un ilk kurulduğu yıllarda antrenörü olan Erdal Kurç hocamız da artık bizlerle birlikte. Geleceğin voleybolcuları arasında yer almak isteyen genç kızlarımızı voleybol kurslarımıza bekliyoruz. Kayıtlar Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılacak” dedi.