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17 Mayıs 2018 17:32

Turgutlu Belediyesinden eğitim kurumlarına destek

Turgutlu Belediyesi tarafından Prof.

Turgutlu Belediyesinden eğitim kurumlarına destek

17 Mayıs 2018 17:32

Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu ile Firdevs Gürel Eğitim Uygulama Okulu bahçelerinde düzenleme çalışması başlatıldı.


Eğitim kurumlarının eksiklerine yönelik çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediyesi bu kapsamda iki okulda daha çalışma başlattı. İlçeye yeni kazandırılan Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu ile Firdevs Gürel Eğitim Uygulama Okulu bahçelerinde yapılacak çalışmalar sonunda öğrenciler ders aralarında daha sağlıklı koşullarda vakit geçirebilecekler. Çalışmaların Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatıldığını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin “Turgutlu Belediyesi olarak eğitim kurumlarımıza verdiğimiz desteğimiz tüm hızıyla devam ediyor. İlçemize yeni kazandırılan ve yeni eğitim öğretim yılında eğitime merhaba diyecek olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu bahçesi ile Firdevs Gürel Eğitim Uygulama Okulu bahçesinde parke taşı yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirilecek. Yapılacak olan çalışmaların tamamlanmasıyla öğrencilerimiz ders aralarında bahçelerinde daha sağlıklı koşullarda ve daha güzel bir şekilde vakit geçirebilecekler. Çalışmalar şimdiden okullarımıza hayırlı olsun” dedi.




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