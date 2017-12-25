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25 Aralık 2017 16:36

Turgutlu Belediyesinden eğitime destek

Turgutlu Belediyesi okulların eksiklerine yönelik çalışmalarına devam ederken, bu kapsamda Samiye Nuri Sevil Ortaokulu’nun sorunu da çözüme kavuştu.

Turgutlu Belediyesinden eğitime destek

25 Aralık 2017 16:36


Turgutlu Samiye Nuri Sevil Ortaokulu bahçesinde öğrencilerin özellik kış aylarında ve yağmurlu havalarda sıkıntılı duruma düştüğü ve okul kantinine girmekte zorluk çektiği alanda Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma ile alanın su birikintisinden kurtulduğunu dile getiren Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Velilerimizin ve okul idaremizin talebi doğrultusunda çalışmalarımızı tamamladık. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce okulumuzun bahçesinde bulunan kantin önünde yağmurlu havalarda su birikintisi olan alana beton atarak öğrencilerimizin mağduriyetini gidermiş olduk. Artık hem öğrencilerimizin hem de velilerimizin gönlü ferah olsun. Turgutlu Belediyesi olarak okullarımızın eksiklerine yönelik çalışmalarımız devam edecektir” dedi.




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