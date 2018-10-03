Turgutlu Belediyesinden kurumlara yatırım desteği

Turgutlu Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında Selvilitepe Mahallesi'nde Belediyeye ait olan 83 metrekarelik alan bedelsiz olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devredilmesi kararı alındı.

Turgutlu Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Turgay Şirin başkanlığında gerçekleşti. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin başkanlığında toplanan Belediye Meclisi gündemde bulunan 11 maddeyi görüşerek karara bağladı. 2018 yılı Eylül ayına ait toplantı tutanağı ve meclis kararları görüşülerek oy birliği ile karar bağlanırken, 2019 yılı performans raporları da yine meclis karar ile oy birliği ile kabul edildi. 2019 yılı gelir tarifesinin tarife komisyonuna, 2019 yılı gelir-gider bütçelerinin, plan bütçe komisyonuna sevkleri yine oy birliği ile alınan karar oldu. Gündemin bir diğer maddesi olan Urganlı Kaplıcaları 75. yıl açık yüzme havuzunun kiralama süresinin 10 yıla çıkartılması konusunda bir açıklama yapan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin “Buradaki kiracılar burayı 2019 yılından bu yana kullanmakta. Tesisle ilgili yeni yatırımlar planlıyor. Yatırımlar ile ilgili masrafları da olacaktır. Bizlerden de böyle bir talepleri söz konusu. Kiralama süresini bir on yıl daha uzatmak istiyor Yani 2028 yılına kadar. Encümence belirlenecek olan kira artış bedeli de olacak” dedi. Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi. Bir diğer gündem maddesi ise Turgutlu Alperen Turizm Organizasyon şirketinin Biryer Düğün Salonları'nın kiralama süresinin 10 yıla çıkarmasının görüşülmesi oldu. Başkan Şirin, “Burayı devralanlar alana bir milyon liradan fazla yatırım yaptılar. Onlar da 2021 yılına kadar olan sözleşmelerini on yıla kadar uzatmak istiyorlar” dedi. Bu gündem maddesi de oy birliği ile kabul edildi.

Belediye Başkanı Turgay Şirin Sarıbey Mahallesi'nde Belediyeye ait taşınmazın MASKİ'ye devri konusunda açıklama yaparak, “Burada mülkiyeti bize ait olan yere su deposu, kooperatif ve arıtma yapılması isteniyor. 25 yıl süre ile devri söz konusu” dedi. Alınan karar gereği gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi. Gündemim bir diğer maddesi ise Selvilitepe Mahallesi'nde Belediyeye ait olan 83 metrekarelik alanın okul yapımı için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bedelsiz devrinin görüşülmesi oldu. Konu hakkında açıklama yapan Başkan Şirin, “Selvilitepe Mahallemizde Belediyemiz ait olan bir yer var. O da yaklaşık 83 metrekarelik bir alan. Buraya yeni bir okul kazandırılacak. Bizler de Turgutlu Belediyesi olarak yapılacak olan okula destek vermek amaçlı bu alanı Milli Eğitime devredeceğiz” dedi. Oy birliği ile alınan karar sonra Selvilitepe'deki Belediyeye ait olan alan Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilmiş oldu. Başkan Şirin gündemdeki diğer maddeler olan İmar Plan tadilatlarının görüşülmesi, Derbent Mahallesinde bulunan trafo alanı imar planına ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı yapma ve onama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne devri ve ilçemize de bulunan muhtelif düğün salonlarının bağlı bulundukları mahalle muhtarlıklarına tahsisini görüşerek oy birliği ile karara bağladı. Ekim ayı meclis toplantısını sonlandıran Belediye Başkanı Turgay Şirin kararların alınmasında emeği geçen meclis üyelerine de ayrıca teşekkür etti.