Turgutlu Belediyesinden okullara destek

Eğitim kurumlarının eksiklerini giderme adına çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediyesi, yaz tatilini de fırsata çevirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü boya atölyesi ekiplerince Halil Kale Fen Lisesi öğrenci yurtları, Hasan Ferdi Turgutlu Ortaokulu, Aysun Hendekçi Anaokulu, TEV Cemile Samiye Bayar İlkokulu, Toki Şehit Komanda Onbaşı Ömer Balkan İlkokulu ve Ortaokulu, Orhan Polat Yağcı İlkokulu, Musacalı İlkokulu ve Ortaokulu, İhsan Erturgut İlkokulu ve Ortaokulu ile Çatalköprü İlkokulunda boyama çalışması gerçekleşti. Çalışmaların okulların eksiklerine yönelik devam edeceğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Turgutlu Belediyesi olarak hem eğitim öğretim yılında, hem de yaz tatilinde okullarımızın eksiklerine yönelik çalışmalarımızı tüm hızımızla sürdürüyoruz. Ekiplerimizde yaz tatilini de fırsata çevirerek Halil Kale Fen Lisesi öğrenci yurtları, Hasan Ferdi Turgutlu Ortaokulu, Aysun Hendekçi Anaokulu, TEV Cemile Samiye Bayar İlkokulu, Toki Şehit Komanda Onbaşı Ömer Balkan İlkokulu ve Ortaokulu, Orhan Polat Yağcı İlkokulu, Musacalı İlkokulu ve Ortaokulu, İhsan Erturgut İlkokulu ve Ortaokulu ile Çatalköprü İlkokulunda boyama çalışması gerçekleştirerek okullarımıza yeni bir görünüm kazandırdı. Öğrencilerimiz yeni eğitim öğretim yılında sınıflarını daha güzel ve daha sağlıklı bir görünümle kullanacaklar. Yapılan çalışmalar okullarımıza hayırlı olsun” dedi.