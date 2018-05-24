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24 Mayıs 2018 14:18

Turgutlu Belediyesinden yaz spor okulu

Turgutlu Belediyesi, "Sporla Büyüyen Gençlik" projesi kapsamında Spor Akademisi yaz dönemi spor okullarının kayıtlarına başladı.

Turgutlu Belediyesinden yaz spor okulu

24 Mayıs 2018 14:18


Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin tarafında hayata geçirilen Turgutlu Belediyesi Spor Akademisi ile gençler ve çocuklar yaz-kış spor yapma heyacanını yaşayacaklar. "Sporla Büyüyen Gençlik" projesi kapsamında Turgutlu Belediyesi Spor Akademisinde yüzme, güreş, futbol, voleybol, basketbol, hentbol, pilates, kız futbol ve kız voleybol kurslarına kayıtla devam ediyor. Kayıtların Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğüne yapılacağını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Turgutlu Spor Kenti olacak sözümüze her geçen gün bir adım daha yaklaşmak için sürekli projeler üretmekteyiz. Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından geliştirilen ‘Spor ile Büyüyen Gençlik’ projemiz ile sadece tek branşta değil farklı branşlarda da her çocuğumuzun yeteneğine uygun eğitim alarak spor yapabileceği bir çalışmaya imza atıyoruz. Bunun için yaz kış demeden yüzme, güreş, futbol, hentbol, voleybol, basketbol kurslarımıza kayıtlarımız başlamış bulunmakta. Ayrıca pilates, zumba ve fitness kurslarımızın da kayıtları devam ediyor. Yine gençlerimiz ve çocuklarımız akademi bünyesinde sadece spor değil onlar için hazırlanan özel programlar sayesinde sosyalleşmeleri için eğitimde veriyoruz. Sporla ilgilenen çocuklarımız, gençlerimiz Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bu kurslardan faydalanmak için başvuruda bulunabilirler” dedi.




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