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30 Nisan 2018 15:27

Turgutlu Belediyesine bir ödül de TEGV’den

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı tarafından İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde düzenlenen TEGV Bölgesel Gönüllü toplantısında Adım Adım Ateş Böceği projesi ile Turgutlu Belediyesi eğitim dostu ödülüne layık görüldü.

Turgutlu Belediyesine bir ödül de TEGV’den

30 Nisan 2018 15:27


Sosyal belediyecilik projeleri ile bir çok ödül sahibi olan Turgutlu Belediyesine bir ödül de Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfından geldi. Ekonomi Üniversitesinde düzenlenen Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Bölgesel Gönüllüler toplantısında Adım Adım Ateş Böceği projesi ile Eğitim Dostu ödülüne layık görülen Turgutlu Belediyesi’nin ödülü TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı tarafından Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül’e takdim edildi. Törende ayrıca Turgutlu Belediyesi avukatlarından Zeynep Can’da yer aldı. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin adına bu ödülü aldığını belirten Metin Akgül “Belediye Başkanımız Turgay Şirin’in destekleriyle bir çok proje gerçekleştirdik gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. Bunlardan biri de Adım Adım Ateşböceği projemizdi. Bu projemiz ile TEGV tarafından Turgutlu’muza gönderilen Ateş Böceği tırı ile öğrenci kardeşlerimize kodlama, hijyen, drama gibi konularda eğitim verdik. Bugünde bunun meyvelerini topluyoruz. TEGV tarafından da eğitim dostu ödülüne layık görüldük. Bizleri bu ödüle layık gören başta TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı’ya ve tüm TEGV ailesine Belediye Başkanımız Turgay Şirin adına teşekkür ediyorum” dedi.




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