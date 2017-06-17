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17 Haziran 2017 13:19

Turgutlu Belediyespor Bayan Futbol Takımına Kleopatra’dan danışmanlık desteği

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’in talimatlarıyla kurularak lige iddialı bir giriş yapan Belediyespor Bayan Futbol Takımı’na danışmanlık desteği geldi.

Turgutlu Belediyespor Bayan Futbol Takımına Kleopatra’dan danışmanlık desteği

17 Haziran 2017 13:19

Takıma bir sezon boyunca ücretsiz danışmanlık yapacak olan Sevil Kleopatra, “Sayın Başkanımız Turgay Şirin’in himayelerinde ve belediyemiz çatısı altında gelecek vaat eden gençlerimizle birlikte güzel işlere imza atacağız” dedi.


Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’in Türk Futbolu’na bir hediyesi olan Belediyespor Bayan Futbol Takımı dikkatleri şimdiden üzerine çekmeye başladı. Bölge genelinde danışmanlık hizmeti veren Sevil Kleopatra da Belediyespor Bayan Futbol Takımı’na bir sezon boyunca ücretsiz danışmanlık hizmeti vermek için kolları sıvadı. Yeni kurulan takıma destek vermekten mutluluk duyacağını söyleyen Kleopatra, “Öncelikle pırıl pırıl genç kızlarımızdan oluşan böyle bir futbol takımı kurdukları için Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’e ve antrenör Kadir Akagündüz ile yardımcıları Hamdiye Kaya ve Ayşe Savaş’ı tebrik ediyorum. Burada çok büyük özveri ve emek var. Yüreklerine sağlık. Pırıl pırıl gelecek vaat eden gençlerimize spiritüel farkındalık yaratmak adına bir sezon boyunca danışmanlık yapacağım. Bana böyle bir şans verildiği için mutluyum. Sayın Başkanımız Turgay Şirin’in himayelerinde ve belediyemiz çatısı altında güzel işlere imza atmayı diliyorum. Hepimiz adına hayırlı olsun” dedi.




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