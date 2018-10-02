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Turgutlu Belediyespor'un gençleri sezona fırtına gibi başladı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Gelişim Liglerinde Turgutlu Belediyespor’un U15 ve U17 takımları kendi gruplarında ilk dört hafta sonunda namağlup lider olarak yoluna devam ederken, U19 takımı da 3.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Gelişim Liglerinde Turgutlu Belediyespor'un U15 ve U17 takımları kendi gruplarında ilk dört hafta sonunda namağlup lider olarak yoluna devam ederken, U19 takımı da 3. sırada yoluna devam ediyor.


Spor ile Büyüyen Gençlik projesi kapsamında Turgutlu Belediyesi Spor Akademisi çatısı altında TFF tarafından düzenlenen Gelişim Liglerinde mücadele eden Turgutlu Belediyespor Futbol Akademisi takımları mücadele ettiği liglerde adından sıkça söz ettirmeye başladı. U15 ve U17 futbol takımları ligin ilk dört haftasına namağlup yollarına devam ederken, U19 futbol takımı da ilk üç haftasına üçüncü sırada yer alma başarısı gösterdi. Gençlerin elde ettiği başarıların devamını dileyen Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Çeşitli yaş gruplarında genç futbolcu kardeşlerimizin elde ettiği bu galibiyetler ve sıralamalar bizleri oldukça mutlu etti. Turgutlu Belediyesi olarak Spor İle Büyüyen Gençlik projemiz kapsamında yaz-kış demeden gençlerimiz çocuklarımız spor yapma imkanı buluyor. Turgutlu Belediyesi Futbo Akademisi ile koordineli bir şekilde giden Turgutluspor'umuzun alt yapısı da artık meyvelerini vermeye başladı. Gençlerimize inancımız tam. Bu galibiyetlerin devam etmesini dileyerek kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

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