Turgutlu Belediyespor'un kadınları lige galibiyetle başladı

Liginde mücadele eden Turgutlu Belediyespor Kadın Futbol Takımı sezona deplasmanda galibiyet ile başlamanın mutluluğunu yaşadı. Sezonun ilk karşılamasında Karşıya Beden Eğitimi ve Spor Merkezi'ni (BESEM) 1-0 yenen Belediyespor'un Kadın Futbol takımı 3 puanı haznesine yazdırdı.

TFF Kadınlar 3. Liginde mücadele eden Turgutlu Belediyespor Kadın Futbol Takımı sezona iyi bir başlangıç yaptı. İlk maçında deplasmanda Karşıyaka BESEM'i 1-0 yenerek sezona 3 puanla başladı. Oyuncularının elde ettiği bu galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirten antrenör Kadir Akagündüz, “Deplasmandan galibiyetle döndüğümüz ve sezona 3 puan ile döndüğümüz için mutluyuz. Oyuncularımızı da bu galibiyetten dolayı tebrik ediyor, arkadaşlarımıza her daim destek veren Belediye Başkanımız Turgay Şirin'e teşekkür ediyorum” dedi. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de Belediyespor'un Kadın Futbol Takımı'nı elde ettiği galibiyetten dolayı tebrik ettiğini belirterek başarılarının devamını diledi.