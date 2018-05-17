Turgutlu Belediyespor’un kızları namağlup şampiyon

Turgutlu Belediyespor U13 ve U14 yaş gruplarında kız basketbol takımları namağlup Manisa Şampiyonu olurken, Belediye Başkanı Turgay Şirin de genç sporcuları tebrik etti.

Sporun birçok branşında elde ettiği başarılar ile adından söz ettirmeye başlayan Turgutlu Belediyespor U13 ve U14 yaş gruplarındaki kız basketbol takımları kendi gruplarında oynadıkları karşılaşmaların hepsini kazanarak namağlup Manisa Şampiyonu olma başarısı gösterdi. Sporcu kızların elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduklarını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, kızları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.