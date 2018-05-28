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28 Mayıs 2018 16:22

Turgutlu Belediyespor’un yıldızları Türkiye Finallerinde

Turgutlu Belediyesi Yıldız Erkek Voleybol takımı grup maçlarını namağlup tamamlayarak adını Türkiye finallerine yazdırdı.

Turgutlu Belediyespor’un yıldızları Türkiye Finallerinde

28 Mayıs 2018 16:22

Spora ve sporcuya verdiği destekle Turgutlu spor camiasının gönlünde taht kuran Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de Yıldız Erkek Voleybol Takımı’nı tebrik ederek gençlere başarılar diledi.


13-21 Haziran tarihleri arasında Konya’da düzenlenecek olan Voleybol Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda Manisa’yı temsil edecek olan Turgutlu Belediyespor Yıldız Erkek Voleybol Takımı finallere namağlup grup şampiyonu olarak gidiyor. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda oynanan son karşılaşmayı da kazanan genç voleybolcuların bu başarısını Belediye Başkanı Turgay Şirin de tebrik etti. Voleybolcuları tebrik ettiğini belirten Başkan Şirin, “Turgutlu Belediyespor Yıldız Erkek Voleybol Takımımızın elde ettiği başarıdan dolayı çok mutluyuz. Namağlup olarak Türkiye Şampiyonası’na adını yazdırdılar. 13-21 Haziran tarihleri arasında Konya’da düzenlenecek olan finallerde kendilerine başarılar diliyorum, Türkiye Şampiyonu olarak ilçemize dönmelerini umut ediyorum” dedi.




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