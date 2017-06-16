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16 Haziran 2017 16:19

Turgutlu çöplüğünden de elektrik üretecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi çevreye duyarlılığını Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama alanını kazandırarak ve vahşi depolamanın önüne geçerek gösterirken, Manisa çöplüğünden elektrik üretimi projesinin ardından şimdi de Turgutlu çöplüğünden elektrik üretimi için çalışmalarına başladı.

Turgutlu çöplüğünden de elektrik üretecek

16 Haziran 2017 16:19


Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa çöplüğünden elektrik üretim projesini Turgutlu ilçesinde de uygulamak için çalışmalara başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım, Turgutlu’daki çöp depolama alanının tamamen rehabilite edileceğini ifade ederek, “Depolama alanı içinde biriken metan gazları, gaz bacaları ile alınıp elektrik enerjisine çevrilip TEDAŞ’a sahip hem ülkemize hem belediyemize gelir elde edip yenilenebilir enerjinin bir destekçisi olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün kendileri gibi genç mühendis ve yöneticilere inanarak kendilerine ışık tuttuğunu, yollarını açmasının önemli olduğunu belirterek, “Yapılan tüm yatırımlar ki buna MASKİ’nin yatırımları da dahil. Bunların hepsi çevreci yatırımlardır. Otobüslerden tutun, MASKİ’nin yaptığı altyapı ve üst yapı yatırımları, arıtma tesislerinden tutun ve bizim daire başkanlığımızın yaptığı tüm yatırımların tamamı çevreye duyarlı ve halk sağlığına faydalı yatırımlar. Biz bu yatırımların birçoğunu tamamladık. İnşallah bundan sonraki süreçte Türkiye’de pek fazla özelliği olmayan Başkan Ergün’ün üzerinde durduğu ve muhakkak yapılmasını istediği bir yakma tesisi daha alternatif ileri teknolojilerin kullanıldığı sistemlerle Manisa halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.




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